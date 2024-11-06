Flachi: "Kouame? c'è un motivo se tutti gli allenatori lo hanno tenuto, è duttile e fa spogliatoio"

L'ex attaccante viola frena sulle ambizioni viola, chiede equilibrio nei giudizi su Comuzzo ma celebra l'importanza di Kouame in campo e fuori

L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Bruno Toscana sul momento speciale in casa viola. Riflettori accesi in particolare su due elementi della rosa:

"Per il momento la Fiorentina sta legittimando il posto in classifica, resta da capire come si comporterà contro le big del campionato.

Comuzzo? Sta bruciando le tappe ma è ancora molto giovane. Serve equilibrio nei giudizi senza affrettarli troppo. Godiamoci questo suo momento.

Kouamé? C'è un motivo se tutti gli allenatori che sono passati da Firenze lo hanno tenuto ed utilizzato molto alla fine. Può giocare in più ruoli e non fa storie se non gioca. E' un calciatore che fa bene allo spogliatoio e al gruppo".

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