Flachi elogia Kean: "Dicevano avesse caratteraccio, faccio i complimenti per l'atteggiamento. Fa reparto da solo"

Era da tanto che non vedevo una partita così bella come quella con il Milan, ora devono prendere sicurezza e forza. Non deve essere un singolo episodio"

Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno per dire la sua sulla situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:

"Kean? All'inizio ancora non aveva trovato il compagno giusto che l'assisteva e arrivava davanti alla porta con poca lucidità perchè faceva reparto da solo quando ancora non c'era Gudmundsson. Sennò sarebbe stato devastante e la Fiorentina avrebbe avuto anche più punti, poi ha colpito anche dei pali. Contro il Milan ha sfondato la traversa, è un giocatore che sta benissimo e tutti ci speravamo ma non a questo livello. Il merito è suo perchè le qualità ci sono sempre state ma gli mancava la continuità dal momento che ha sempre giocato in grandi squadre con grandi campioni. Quello che mi ha stupito è che si diceva che avesse un caratteraccio ma mi sembra un bravo ragazzo con un grande atteggiamento in campo. Gli faccio i complimenti.

Su Gudmundsson? Si è tolto un bel peso perchè non si può mai sapere cosa succede. I pensieri potrebbero essere altri e non c'è la concentrazione massima, per questo un giocatore può soffrire. Lui ha sempre reagito bene anche se sapeva di essere innocente si è tolto un grosso peso. Comunque anche prima della sentenza ha fatto bene e anche dei gol. Insieme a Kean possono veramente fare male a chiunque, quando hai due giocatori così anche gli altri reparti possono fare meglio.

Kouamè e Beltran come alternative? Come caratteristiche Beltran fa fatica a giocare là davanti chiaramente. Se avranno desiderio di andare a giocare bisognerà vedere. Tutto penso che si vedrà e si farà in base a dove sarà la Fiorentina a dicembre."

L'OPINIONE DELL'EX BOMBER DELLA SERIE A SU BELTRAN

https://www.labaroviola.com/denis-su-beltran-gioca-fuori-posizione-serve-qualcuno-accanto-che-fa-gol-lui-costruisce-per-la-squadra/272210/