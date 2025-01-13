Flachi non ha dubbi: "Metterei subito in campo Folorunsho contro il Monza. È più fisico di Bove"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Francesco Flachi ha così parlato in vista di Monza-Fiorentina: "Stasera la squadra viola ha l'obbligo di vincere, perché l'occasione per risalire la classifica...

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Francesco Flachi ha così parlato in vista di Monza-Fiorentina: "Stasera la squadra viola ha l'obbligo di vincere, perché l'occasione per risalire la classifica e prendere punti sulle avversarie è ghiotta. Ultimamente la Fiorentina ha subito il calo fisico, perché Palladino ha fatto poco turnover e ha coinvolto meno tutti i giocatori rispetto a Italiano lo scorso anno. Poi sono anche mancati giocatori come Colpani e Gudmundsson.

Su Folorunsho: "Lo metterei subito in campo, è più fisico rispetto a Bove e bisogna vedere che posizione prenderà".

Infine sul mercato: "Serve un attaccante esterno. Prenderei uno come Luiz Henrique, uno che corre, dribbla e crea superiorità. Sarebbe importantissimo".

DALLA FRANCIA RIVELANO: “IKONÉ IN USCITA DALLA FIORENTINA, IL NANTES HA GIÀ INVIATO UNA PROPOSTA”

https://www.labaroviola.com/dalla-francia-rivelano-ikone-in-uscita-dalla-fiorentina-il-nantes-ha-gia-inviato-una-proposta/284496/