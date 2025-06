Flachi: “Dubito che Dzeko venga a Firenze per fare la riserva di Kean, hanno paura se ne vada”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex attaccante viola Francesco Flachi per commentare quanto sta accadendo nel mondo Fiorentina come l’arrivo di Dzeko legato alla permanenza di Kean e non solo: “Non so se Dzeko sarà una riserva perché è un giocatore di prestigio anche se di una certa età e non so se farà la panchina a Kean, per questo ho dei dubbi che rimanga con Dzeko. Per me la Fiorentina lo ha preso per tutelarsi nel caso in cui Kean possa partire.”

Su Gudmundsson: “Per me va riscattato subito perché se non lo fai potresti avere dei problemi visto che è un giocatore importante e te ne dovresti privare solo se hai un sostituto di questo livello pronto da prendere. Al momento non è un nome da far partire a cuor leggero.”

Su Dodo: “Mi preoccupa perché è un uomo spogliatoio e sarebbe un’assenza importante, mi auguro che ricucia con la società nonostante le incomprensioni perché tutto si può risolvere. Sostituirlo sarebbe durissima, poi sinceramente vorrei ci spiegasse pubblicamente anche il motivo delle sue scelte piuttosto che fare il misterioso.”