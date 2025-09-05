Flachi: “Gudmundsson deve dare di più, le squadre non concedono più la profondità a Kean"

L’ex giocatore della Fiorentina Flachi ha commentato alcuni temi in casa Fiorentina a Radio Bruno, affrontando su tutti, il tema Gudmundsson.

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi è intervenuto a Radio Bruno, parlando del centrocampo, e, più nello specifico, di Gudmundsson: “La società ha dato stabilità con acquisti di giocatori di proprietà. Gudmundsson sta facendo troppo poco rispetto a quello che abbiamo visto a Genova, è vero che c’è Fazzini, ma lui è uno dei pochi che può mettere grande qualità in campo”.

Sul nuovo innesto Nicolussi Caviglia: ”Ne parlano tutti molto bene, aveva molto mercato, e la Fiorentina ha fatto un grande acquisto per quello che si dice e sente sul suo conto”.

Su Kean: “Le squadre non gli concedono più la profondità, dunque deve trovarsi delle alternative, delle soluzioni, aiutato anche dagli altri compagni, ma rimane l’attaccante più forte in Italia, e sono sicuro che ripeterà quanto fatto l’anno scorso”.

Su Pongracic e Ranieri: “Pongracic mi piace molto e spero possa iniziare a segnare quei gol che Ranieri si sta rivelando già capace di segnare”.

Su Fortini: ”Ha fatto una grande stagione l’anno scorso, ma deve crescere e giocare nel suo ruolo, anche se è difficile sostituire Dodò”.