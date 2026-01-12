Flachi: “I calciatori hanno sentito il pizzicorino sotto il sederino. Con Paratici si può parlare di calcio”

L’ex calciatore della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Toscana TV della situazione della Fiorentina e dell’arrivo di Paratici, queste le sue parole:

“Questo è il calcio, ci vuole uno come Paratici. Con tutto il rispetto se io parlo di calcio devo parlare con Paratici, o devo parlare con Ferrari? Con tutto il rispetto per Ferrari, può essere bravo a gestire il club. Allora fai quello. Quando parli con una persona che è nel calcio da 30 anni c’è un altro riscontro. Il giocatore la prende diversamente se parla con Paratici. Sai cos’è cambiato anche? Che hanno sentito il pizzicorino sotto il sederino. Quando c’era la banda bassotti girava tutto intorno a loro, quando hanno messo tutti allo stesso livello, si sono messi tutti diritti.

Prima mancava gente con cui confrontarsi e nello spogliatoio qualcuno ha preso il sopravvento e i giovani si sono fatti da parte. Adesso uno è stato fatto fuori, Ranieri, ed un altro verrà fatto fuori a breve. Perché Mandragora sono 3 partite che esce ed adesso è arrivato Brescianini. Piano piano le cose vengono fuori. Si vede che hanno meno importanza.”