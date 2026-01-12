12 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 13:23

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Flachi: “I calciatori hanno sentito il pizzicorino sotto il sederino. Con Paratici si può parlare di calcio”

News

Flachi: “I calciatori hanno sentito il pizzicorino sotto il sederino. Con Paratici si può parlare di calcio”

Redazione

12 Gennaio · 12:45

Aggiornamento: 12 Gennaio 2026 · 12:45

TAG:

ACF FiorentinaFlachi

Condividi:

di

L’ex calciatore della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Toscana TV della situazione della Fiorentina e dell’arrivo di Paratici, queste le sue parole:

“Questo è il calcio, ci vuole uno come Paratici. Con tutto il rispetto se io parlo di calcio devo parlare con Paratici, o devo parlare con Ferrari? Con tutto il rispetto per Ferrari, può essere bravo a gestire il club. Allora fai quello. Quando parli con una persona che è nel calcio da 30 anni c’è un altro riscontro. Il giocatore la prende diversamente se parla con Paratici. Sai cos’è cambiato anche? Che hanno sentito il pizzicorino sotto il sederino. Quando c’era la banda bassotti girava tutto intorno a loro, quando hanno messo tutti allo stesso livello, si sono messi tutti diritti.

Prima mancava gente con cui confrontarsi e nello spogliatoio qualcuno ha preso il sopravvento e i giovani si sono fatti da parte. Adesso uno è stato fatto fuori, Ranieri, ed un altro verrà fatto fuori a breve. Perché Mandragora sono 3 partite che esce ed adesso è arrivato Brescianini. Piano piano le cose vengono fuori. Si vede che hanno meno importanza.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio