Flachi: "Paratici ha portato iniezione di calcio facendo cambiare atteggiamento ai giocatori. Fagioli sembra un altro"

Fagioli sta bene mentalmente, sente la fiducia dei tifosi e dei compagni e può azzardare anche alcune giocate

Francesco Flachi quest'oggi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno parlando di Fiorentina e calciomercato. Queste alcune sue dichiarazioni: "Oggi è una partita fondamentale, anche perché devi dare continuità di risultati. La strada giusta per uscire da questa situazione è vincere, in modo da metterti il brutto periodo alle spalle, dandoti fiducia, mettendo in difficoltà tutte le altre squadre del gruppetto salvezza. Mettiamoci poi il calciomercato e i nuovi arrivi, che sono importanti, perché portano entusiasmo, ed ecco che questa partita risulta importante".

Piccoli sembra ritrovato, Kean non ci sarà per infortunio e il mercato sta portando giocatori interessanti. Cosa pensi del duello Piccoli-Mina?: "Il difensore del Cagliari è molto particolare, perché dove non arriva col fisico, arriva con le provocazioni. Queste situazioni fanno parte del calcio, ma Piccoli non si deve far innervosire. Il modulo di Vanoli ha portato garanzie e sicurezze, sia davanti che dietro. La fascia più pericolosa dei sardi è sicuramente quella sinistra, e il mister dovrà essere attento e bravo a non sbagliare, perché sulla corsia di Gosens e compagni, potrebbero essere più pericolosi".

La crescita di Fagioli, cosa ne pensi?: "Il nuovo modulo ha cambiato l'atteggiamento del play. Per lui giocare a testa alta è fondamentale, perché ha più giocate a disposizione. Sta bene mentalmente, sente la fiducia dei tifosi e dei compagni e può azzardare anche alcune giocate. Ha preso sicurezza e in questo momento è determinante e molto partecipe in tutto. Uno come lui quando sta bene ti da equilibrio, sicurezza e ti permette di giocare con tranquillità".

Discorso mercato?: "La priorità è un difensore centrale. Con la partenza di Viti, serve un giocatore che faccia rifiatare Comuzzo e Pongracic. Sicuramente la Fiorentina troverà una soluzione. Dopo la partenza di Sohm e Richardson, secondo me serve anche prendere un altro centrocampista, per stare tranquilli e uscire definitivamente da questa situazione. Anche l'arrivo di Paratici ha portato quell'iniezione di calcio, facendo cambiare l'atteggiamento di alcuni giocatori".