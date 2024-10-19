Paura per Flachi, operato d'urgenza al cuore per un infarto. L'ex Fiorentina poi rassicura: "Sto già bene"

L'ex giocatore della Fiorentina Francesco Flachi ha sofferto un infarto ed è stato operato d'urgenza al cuore, ma sta già bene

Tanta paura, ma per fortuna tutto sembra andare per il meglio. Francesco Flachi, ex attaccante fra le altre di Fiorentina e Sampdoria, è stato colpito da un infarto nella serata di giovedì, mentre allenava il PSM Rapallo. Trasportato all'ospedale di Lavagna, riferisce la Repubblica nella sua edizione genovese, Flachi è stato operato d'urgenza e gli è stato applicato uno stent.

Come detto, nonostante il grande timore, il responso è stato positivo: l'intervento è perfettamente riuscito e nei prossimi giorni l'ex bomber sarà sottoposto ad una nuova operazione per un'ulteriore pulizia coronarica. Ad aggiornare sulle proprie condizioni di salute e rassicurare i tanti tifosi che gli hanno testimoniato il proprio affetto è stato il diretto interessato.

Con una stories pubblicata su Instagram, Flachi ha infatti scritto: "Grazie a tutti per i tanti messaggi, sto benissimo, sono già in piedi". L'ex giocatore conta di tornare alla normalità nei prossimi giorni e ha ringraziato tutti per il sostegno ricevuto. Lo riporta TMW.

LE PAROLE DI GOTTI

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