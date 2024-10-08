Flachi: "Dopo anni la Fiorentina ha attaccanti da salto di qualità. Kean e Gudmundsson si cerchino ancora di più"

Alla base di tutto c'è il risultato, che è una scintilla quando ci sono problemi a livello mentale, e la Fiorentina dopo questo risultato si è scrollata tanto di dosso

Francesco Flachi ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per parlare del momento in casa Fiorentina. Queste le sue parole:

"La vittoria contro il Milan? Era da tanto che una partita mi prendeva così. La Fiorentina è sempre la Fiorentina ma quello che contava era il risultato per trovare identità e compattezza. Facciamo i complimenti a De Gea perchè sono in pochi che hanno fatto quello che ha fatto lui.

Svolta caratteriale? Ci doveva essere anche con l'Empoli dopo la Lazio, ma non è successo. Quando giochi con il Milan non c'è tanto da preparare ma sicuramente hanno avuto carattere soprattutto dopo aver visto la prestazione di Empoli. Ora bisogna dimenticare ed andare avanti con la testa libera cercando di rischiare per fare qualcosa in più.

L'attacco? Io penso che qualche critica costruttiva gli abbia fatto bene. Fanno bene sicuramente a cercarsi perchè fanno girare bene anche tutti gli altri reparti; anzi devono cercarsi ancora di più rispetto al Milan perchè possono veramente mettere in difficoltà. Dopo tanti anni era l'ora ed abbiamo trovato due attaccanti che possono farci fare il salto di qualità, ora bisogna stare attenti a non prenderli i gol."

L'OPINIONE DI ANTONIO CASSANO SUL RIGORE NEGATO ALLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/cassano-sul-torto-arbitrale-alla-fiorentina-il-rigore-su-colpani-e-grande-come-una-casa-se-lo-dai-su-dodo/271569/