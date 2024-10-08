Cassano sul torto arbitrale alla Fiorentina: "Il rigore su Colpani è grande come una casa se lo dai su Dodò"
La Fiorentina contro il Milan può recriminare per il rigore non concesso sul fatto di Theo Hernandez su Colpani
Antonio Cassano nel corso del suo podcast con Adani e Ventola, ha analizzato il mancato rigore per la Fiorentina contro il Milan per il fallo su Theo Hernandez su Colpani, queste le sue parole:
"Quando Fonseca e Palladino dicono che il calcio non è questo dicono la verità, dal momento che abbiamo il Var va usato bene. Gli arbitri sono scarsi e vanno dietro al regolamento ma fanno tutto ed il contrario di tutto. Rocchi che gestisce gli arbitri è più scarso di loro, visto che il Var c'è e ce lo dobbiamo tenere mettete un calciatore al Var che capisca le dinamiche del calcio. Come puoi pensare di dare rigore su Dodò che viene sfiorato e invece su Colpani non lo dai, è grande come una casa il colpo che prende. L'oscenità è quella. A Firenze è stato uno schifo, Pairetto è scarso, ed è figlio di quell'altro (coinvolto in Calciopoli ndr). Se l'arbitro è scarso non è colpa sua, ma il Var nemmeno lo chiama, come quello visto a Monza contro la Roma"
LA STORIA DI MARTINO, IL GIOVANE PORTIERE DELLA SALES CHE HA LA LEUCEMIA
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