24 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:55

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Flachi: “Per fortuna la crisi è arrivata subito. Basta una partita per ripartire, c’è ancora tempo”

News

Flachi: “Per fortuna la crisi è arrivata subito. Basta una partita per ripartire, c’è ancora tempo”

Redazione

24 Ottobre · 16:32

Aggiornamento: 24 Ottobre 2025 · 16:32

TAG:

#FiorentinaFlachi

Condividi:

di

L'ex attaccante gigliato, Francesco Flachi, analizza il momento Viola e si proietta sulla gara di domenica col Bologna

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi, intervistato da calcionews24, ha commentato il momento della squadra viola: “Non è partita bene, però la cosa positiva è che la crisi sia arrivata subito, e quindi c’è tutto il tempo per recuperare. E’ una squadra che ha cambiato molto, quindi ha bisogno di tempo per trovare un’identità forte. Ma nel calcio tutto può succedere e a volte per uscire dalle difficoltà basta una partita o un episodio”.

Sul Bologna, prossimo avversario Viola in campionato: “È una squadra che ha maturato esperienza, con un bravo allenatore. L’ambiente ha entusiasmo, ci sono situazioni in cui questo fattore può portarti a fare grandi cose. Un altro esempio di questo è il Como”. 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio