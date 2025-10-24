Flachi: “Per fortuna la crisi è arrivata subito. Basta una partita per ripartire, c’è ancora tempo”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi, intervistato da calcionews24, ha commentato il momento della squadra viola: “Non è partita bene, però la cosa positiva è che la crisi sia arrivata subito, e quindi c’è tutto il tempo per recuperare. E’ una squadra che ha cambiato molto, quindi ha bisogno di tempo per trovare un’identità forte. Ma nel calcio tutto può succedere e a volte per uscire dalle difficoltà basta una partita o un episodio”.

Sul Bologna, prossimo avversario Viola in campionato: “È una squadra che ha maturato esperienza, con un bravo allenatore. L’ambiente ha entusiasmo, ci sono situazioni in cui questo fattore può portarti a fare grandi cose. Un altro esempio di questo è il Como”.