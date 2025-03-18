Labaro Viola

Flachi: "La Fiorentina ha più qualità di Bologna e Lazio, ma ha perso troppi punti da loro in classifica"

L'ex giocatore viola ha esaltato i ragazzi di Palladino dopo la vittoria domenicale sulla Juve di Motta per 3-0

A cura di Mirko Carmignani
18 marzo 2025 14:39
Flachi: "La Fiorentina ha più qualità di Bologna e Lazio, ma ha perso troppi punti da loro in classifica" -
Radio
Fiorentina
Juventus
Flachi
Condividi

A Toscana Tv è intervenuto l'ex giocatore viola Francesco Flachi che ha commentato la vittoria della Fiorentina di domenica contro la Juventus: "La Fiorentina ha dato una grande dimostrazione di qualità ed intensità domenica che non aveva mai fatto nell'ultimo periodo in cui aveva faticato, però con la Juve si è vista una squadra vera con tutte le sue caratteristiche elevate al massimo, infatti Kean e Gudmundsson come coppia hanno spaccato la partita con l'islandese che è rientrato al top con 3 gol di fila dove ha riacceso tutto il suo talento, mentre Kean ormai è una certezza perché fa reparto da solo e anche quando non segna fa sempre una grande prestazione. Per me abbiamo più qualità di Bologna e Lazio e, per questo, mi dispiace non vederla con gli stessi punti, mi auguro di riprendere un po' di terreno da qui alla fine, ma con quest'atteggiamento lo possiamo fare."

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok