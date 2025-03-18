Flachi: "La Fiorentina ha più qualità di Bologna e Lazio, ma ha perso troppi punti da loro in classifica"

L'ex giocatore viola ha esaltato i ragazzi di Palladino dopo la vittoria domenicale sulla Juve di Motta per 3-0

A Toscana Tv è intervenuto l'ex giocatore viola Francesco Flachi che ha commentato la vittoria della Fiorentina di domenica contro la Juventus: "La Fiorentina ha dato una grande dimostrazione di qualità ed intensità domenica che non aveva mai fatto nell'ultimo periodo in cui aveva faticato, però con la Juve si è vista una squadra vera con tutte le sue caratteristiche elevate al massimo, infatti Kean e Gudmundsson come coppia hanno spaccato la partita con l'islandese che è rientrato al top con 3 gol di fila dove ha riacceso tutto il suo talento, mentre Kean ormai è una certezza perché fa reparto da solo e anche quando non segna fa sempre una grande prestazione. Per me abbiamo più qualità di Bologna e Lazio e, per questo, mi dispiace non vederla con gli stessi punti, mi auguro di riprendere un po' di terreno da qui alla fine, ma con quest'atteggiamento lo possiamo fare."