Flachi: "Il tridente offensivo della Fiorentina è il migliore del campionato insieme a quello dell'Inter"

io proverei a prendere Krstovic o Shpendi, che hanno già esperienza in Italia e faranno comodo anche per il futuro

Francesco Flachi, è intervenuto ai microfoni del Pentasport, dando la sua opinione sull'attacco della Fiorentina per la nuova stagione ormai alle porte:

“Dispiace per Beltran, so che sarebbe voluto restare, ma se non c'è spazio per lui è giusto che vada a giocare. E' arrivato con tante aspettative, ma i risultati sono stati pochi e di questo ci dispiace, ha sempre dato tutto, ma ci si aspettava qualcosa in più. Quando uno gioca, ed è bravo, la posizione in campo se la trova da solo. Un giocatore come lui poteva essere rilevantenon solo coi gol, ma anche con gli assist e le giocate, eppure non ha dimostrato di essere un numero 9, ed è normale che dopo 3 anni si facciano altre scelte”.

“Il tridente offensivo della Fiorentina, se non è il migliore del campionato poco ci manca, se la gioca con quello dell'Inter. Giusto che Pioli provi a farli giocare insieme, per vedere come si trovano in campo. Ci sono anche Ndour, Richardson, Fazzini e questi possono giocare sotto punta, ma quando hai quei tre davanti, non puoi esimerti dal metterli tutti e tre in campo. Come vice-Kean punterei un giocatore interessante per il futuro, visto che abbiamo Dzeko che darà il meglio ora. Sappiamo che gli attaccanti costano più degli altri giocatori, io proverei a prendere Krstovic o Shpendi, che hanno già esperienza in Italia e faranno comodo anche per il futuro. Con loro non ci sarebbe bisogno di farli giocare subito, ma farli crescere”.

“Mandragora? Bisogna capire se può essere utile per Pioli, l'anno scorso a 4 abbiamo fatto fatica e Mandragora non ha il passo per fare il titolare accanto a Fagioli secondo me. Il giocatore ora sta trattando, decideranno con la società: io credo però che più la porti avanti e più diventa dura per il giocatore giocare con la mente libera. Poi la Fiorentina ha tante opzioni a centrocampo.”