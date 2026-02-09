Flachi: "La Fiorentina è una squadra di calciatori limitati e senza palle. Sono dei sopravvalutati"

L'ex calciatore della Fiorentina Francesco Flachi è intervenuto a Toscana TV per parlare della situazione della Fiorentina dopo il pareggio col Torino, queste le sue parole:"L'atteggiamento dei giocat...

L'ex calciatore della Fiorentina Francesco Flachi è intervenuto a Toscana TV per parlare della situazione della Fiorentina dopo il pareggio col Torino, queste le sue parole:

"L'atteggiamento dei giocatori, camminano, è un problema. Ma Paratici non va in campo, lui di calcio ci capisce e arriva e dice mettiamo la testa nel carro armato. Quando un direttore arriva e dopo che lo ha detto anche l'allenatore dice "siamo fragili" c'è un problema grosso. Il problema è che queste situazioni le devi risolvere nello spogliatoio: La realtà è anche verità e allora Palladino lo scorso anno è stato bravissimo, ha portato questa squadra a fare di più di quel che poteva. Kean ha fatto 20 reti, De Gea i miracoli, hanno portato 25 punti? Da 65 ne togli 25 e siamo a 40, questi 40 sono la realtà della Fiorentina."

"Questi sono giocatori normali e sopravvalutati e senza palle. L'allenatore non sa più quello che fa perché questi calciatori non hanno una minima reazione, non sai se fargli una carezza o se bastonarli. Ora devi salvarti, non puoi andare a mettere benzina sul fuoco, quando mandi via 3 allenatori la percentuale più bassa è la retrocessione. Questi giocatori sono limitati, abbiamo ancora lo spettro dello scorso anno, ma lo scorso anno sono andate bene tante cose. Questi sono calciatori sopravvalutati, loro pensano di essere dei fenomeni, io sono l'ultimo che deve parlare perchè di cazzate ne ho fatte tante. Ma tu Kean sei ultimo in classifica e ti presenti con i capelli rossi?"