Flachi: “La fascia tolta a Ranieri? Io mi sarei sentito umiliato ma per me non è mai stato un capitano”

23 Dicembre · 14:55

Aggiornamento: 23 Dicembre 2025 · 14:55

L'ex Viola, Francesco Flachi, commenta la scelta di togliere la fascia a Luca Ranieri e di assegnarla a De Gea

L’ex attaccante della Fiorentina, Francesco Flachi, ha parlato a Toscana TV della questione fascia che coinvolge Luca Ranieri. Le sue parole:

“La fascia tolta a Ranieri? Significa che non è stato considerato all’altezza del ruolo. Personalmente, se fosse successo a me, non avrei giocato: mi sarei sentito profondamente umiliato. In passato ha commesso un errore dicendo «sto imparando a fare il capitano»: essere capitano non si impara, ci si nasce, non esiste una scuola per questo. Per me non lo è mai stato fin dall’inizio”.

Aggiunge: “L’atteggiamento dei tifosi, anche dopo il 5-1, è stato maturo e intelligente. Ora la squadra deve invertire la rotta: la situazione va recuperata e i giocatori devono dimostrare di voler riscattarsi dopo aver deluso”. 

