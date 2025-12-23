Flachi: “La fascia tolta a Ranieri? Io mi sarei sentito umiliato ma per me non è mai stato un capitano”

L’ex attaccante della Fiorentina, Francesco Flachi, ha parlato a Toscana TV della questione fascia che coinvolge Luca Ranieri. Le sue parole:

“La fascia tolta a Ranieri? Significa che non è stato considerato all’altezza del ruolo. Personalmente, se fosse successo a me, non avrei giocato: mi sarei sentito profondamente umiliato. In passato ha commesso un errore dicendo «sto imparando a fare il capitano»: essere capitano non si impara, ci si nasce, non esiste una scuola per questo. Per me non lo è mai stato fin dall’inizio”.

Aggiunge: “L’atteggiamento dei tifosi, anche dopo il 5-1, è stato maturo e intelligente. Ora la squadra deve invertire la rotta: la situazione va recuperata e i giocatori devono dimostrare di voler riscattarsi dopo aver deluso”.