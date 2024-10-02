Flachi: "Spero che Palladino sia più critico nelle dichiarazioni. Kouamè? Ha ragione sulla partita di Empoli"

Monza non è Firenze e le pressioni di Monza non sono quelle di Firenze

Francesco Flachi ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per parlare del momento in casa Fiorentina. Queste le sue parole:

"Le parole di Kouamè? Se devo guardare quella partita lì Kouamè ha ragione. Non so se ci sono altre situazioni, ma l'assetto utilizzato era nuovo e questo mi fa pensare. Ancora la squadra non ha trovato proprio soluzione e meccanismi giusti per trovarsi. Per fare le prove ci sono anche gli allenamenti ma un giocatore in Serie A sa già le caratteristiche del proprio compagno...Kouamè ha detto una cosa giusta sulla partita di Empoli cioè che glia attaccanti devono coesistere perchè hanno le possibilità di fare male; penso sia più uno sfogo per quel tipo di partita.

La Fiorentina è una squadra buona, buonissima considerati i nomi. Quindi Palladino è in ritardo. Vengono da squadre come Milan, Juventus, Lazio, Roma cioè giocatori che vengono da grandi piazze e pressioni importanti. Speriamo che il tempo si stringa perchè la prossima partita è con il Milan e un altro passo falso potrebbe portare fragilità in questi ragazzi. Non vorrei che ogni volta "la Fiorentina è migliorata" ecc..., questo buonismo nel calcio di oggi, spero che Palladino possa essere più critico nelle sue dichiarazioni perchè magari il calciatore poi si accontenta."

L'OPINIONE DI CLAUDIO DESOLATI

https://www.labaroviola.com/desolati-nella-fiorentina-non-ce-feeling-giocano-per-conto-loro-palladino-trovi-un-undici-titolare/270585/