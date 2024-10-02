Desolati: "Nella Fiorentina non c'è feeling, giocano per conto loro. Palladino trovi un undici titolare"

Turnover? Non mi piace, posso anche sbagliare, ma io vedo che chi entra non ha voglia e chi esce è sempre arrabbiato

Claudio Desolati ha parlato a Radio Bruno per dire la sua sul momento della Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Il gioco deve essere più veloci e non si passano la palla, oppure la trattengono troppo senza attaccare subito l'area avversaria. Non è possibile che una squadra come la Fiorentina non batta l'Empoli e poi è un continuo cambiare giocatori...Io troverei un undici lo farei giocare sempre perchè sennò non riescono ad amalgamarsi. Secondo me non c'è feeling e sembra che qualcuno gioca per conto suo. Sto notando che gli attaccanti toccano 2 o 3 palloni a partita, i cross non vengono neanche valutati e quando giocavo io mi arrivavano minimo 13 cross a partita. In una squadra bisogna essere amici ed aiutarsi per vincere le partite.

Palladino? E' giovane, mi piace ma deve trovare una quadra e fare giocare un undici titolare. Per esempio l'Inter è una squadra che cambia molto molto poco."

I CONVOCATI DELLA FIORENTINA PER LA PRIMA GARA DI CONFERENCE LEAGUE

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