Flachi critica Pongracic: “Vuole sempre anticipare e sbaglia, sul secondo gol fa una cosa incomprensibile”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex attaccante viola Francesco Flachi per parlare della situazione in casa Fiorentina dopo la sconfitta con il Como: “L’unica cosa positiva è che la crisi è capitata all’inizio e si può recuperare, ma la Fiorentina ora non sta rispondendo alle aspettative che c’erano e la colpa è di tutti. Per primi metto i giocatori che non stanno dando nulla alla squadra poi abbiamo già cambiato troppi moduli e non mi sembra ci sia una grande chiarezza su cosa fare. Pioli avrà le sue responsabilità, ma i giocatori sono quelli che devono rendere di più perché hanno il bagaglio tecnico necessario e lo devono mettere in campo.”

Prosegue: “Non ho visto l’impronta né i collegamenti tra i giocatori e questo mi preoccupa perché il calendario è tosto e non hai gioco. Non mi sembra sia ancora una squadra formata e questo è un grande problema perché in campo non si riesce a far niente, avevamo iniziato bene ma poi loro sono venuti fuori e abbiamo fatto tanta fatica perché ci mancava proprio l’intesa di base.”

Sulla difesa: “Ho visto tanti errori perché Pongracic si porta l’uomo veloce in area e non lo attacca subito. Sui calci piazzati è un dramma perché vengono sbagliate sempre le marcature, non può Dodo trovarsi contro il giocatore più alto e perderlo. Pioli lo faceva a Milano, ma qui non abbiamo gente da 1.90. In più, sempre su Pongracic dico che non può pensare di anticipare e basta ovunque perché poi il duello lo perdi e ti vanno in porta. Questi difensori non sanno giocare la palla e poi non hanno spirito individuale per trovare la giocata da soli, mi sembrano ottusi.”