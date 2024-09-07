Flachi: "De Gea sarà il titolare della Fiorentina, è un portiere di livello internazionale"

L'ex calciatore della Fiorentina ha commentato oggi la situazione in casa Viola soffermandosi su alcuni singoli

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto l'ex fantasista Viola Francesco Flachi che ha commentato la situazione attuale legata al mondo Fiorentina: "Penso che Palladino abbia fatto delle scelte, Terracciano va rispettato perchè ha portato vari punti alla squadra e avrà comunque il suo spazio visto che la Fiorentina giocherà la Conference, la Coppa Italia e il campionato. Per me De Gea sarà il titolare in Serie A e Terracciano nelle coppe. Terracciano è stato spesso il migliore però adesso si trova davanti un portiere di un altro livello come De Gea che è un profilo internazionale e difficile da scalzare."

Sulla ripresa del campionato: "Dopo la sosta delle nazionali il calendario è duro ma troveremo anche squadre che si trovano in difficoltà come il Milan e l'Atalanta. Tutti hanno dei problemi non sono la Fiorentina perchè devono entrare ancora nei meccanismi. Sono squadre forti ma con la giusta mentalità si può fare bene."

Su Gudmundsson: "Dipende da come finirà il processo, di certo non è una cosa semplice perchè ti porta via delle energie. Mi auguro finisca tutto per il meglio soprattutto per quanto riguarda la testa. Gudmundsson può far fare il salto di livello a tutta la squadra quindi spero che sia in forma."

Su Colpani: "Ha bisogno di tempo perchè giocare a Firenze non è Monza, ha bisogno di capire la piazza e di imparare a sopportare la pressione che chiaramente è diversa, me lo aspetto protagonista nelle prossime partite dove potrà mettersi in luce."

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