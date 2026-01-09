10 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 00:02

News

Flachi: “Dragusin alla Fiorentina sarebbe un signor giocatore poi servono due esterni che saltano l’uomo”

Redazione

9 Gennaio · 22:25

9 Gennaio 2026

di

Le parole di Francesco Flachi sul mercato della Fiorentina che vede i viola molto attivi sul mercato per evitare la retrocessione

Francesco Flachi, ospite di Casa Viola su Toscana Tv ha parlato del mercato che vede la Fiorentina molto attiva.
Ecco le parole dell’ex calciatore di Sampdoria e Fiorentina:

Su Dragusin:
“Questo è il classico problema dei giocatori presi dalla Juve che hanno fatto bene una stagione e poi vogliono tornare in Italia. Vai a vedere da quando è al Tottenham quante partite ha fatto…Dragusin lo devi prendere perché qui è un signor giocatore, all’estero non è un signor giocatore. Ha avuto il crociato rotto ma se lo vuole la Roma ci sarà un motivo.”

Su cosa manca:
“Prenderei due esterni, non abbiamo giocatori che saltano l’uomo. Ci vogliono giocatori che creano superiorità e fanno assist e mettono le palle giuste a Kean e Gudmundsson”

Infine un aneddoto:
Potevo andare al Monaco nel 2002 ma quanto sarei durato a Montecarlo? Volevo restare alla Samp, quello che ho fatto alla Samp volevo farlo a Firenze ma non avevo la testa. C’è sempre questo rammarico che quello che ho fatto a Genova volevo farlo alla Fiorentina”

 

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
