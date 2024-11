Flachi: “Rientro di Gudmundsson? Palladino non deve cambiare assetto, fiducia a Beltran”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana per parlare di Fiorentina, in particolare del possibile ballottaggio tra Beltran e Gudmundsson:

“Io non toccherei una macchina perfetta, in questo momento è giusto che giochi Beltran. Gudmundsson è un giocatore importante ma deve rimettersi al 100%. Palladino per me non dovrebbe cambiare l’undici titolare”.

“Sul mercato se si deve prendere uno solo per riempire la rosa, meglio rimanere con quelli che ci sono già ma a gennaio effettivamente servirebbe un altro giocatore importante in attacco”.

“Palladino ormai ha trovato la strada giusta e un assetto di gioco consolidato. Un allenatore bravo non cambia mai una formazione che funziona bene”.

