Flachi: "La Fiorentina ha una certezza che è Kean, l'attaccante più forte che c'è in Italia"

L'ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria ha commentato l'avvicinamento alla trasferta sarda contro il Cagliari

Su TuttoCagliari.net è intervenuto l'ex attaccante viola Francesco Flachi per commentare la situazione in casa Fiorentina: "Vedo una grande Fiorentina che può vestire i panni della sorpresa perché ha un grande attaccante come Kean che è il migliore in Italia, poi ha mantenuto uno come Gudmundsson che può essere devastante e ha preso un leader come Dzeko, in più ha un tecnico come Pioli che conosce la piazza ed è una vera garanzia. Questa squadra può arrivare in alto e fare un campionato al top approfittando di qualche passo falso delle big."

Sul Cagliari: "Giocare a Cagliari è sempre difficile, in più la Fiorentina viene dal preliminare, ma ha l'organico per reggere tutti gli impegni stagionali, quindi non sono preoccupato. Le prime gare sono di rodaggio, non mi aspetto una sfida ad alti ritmi, ma comunque sarà appassionante."