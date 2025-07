Flachi su Kean: “Spero rimanga, ma Dzeko viene per giocare… In questo calcio non si sa mai”

L’ex attaccante della Fiorentina, Francesco Flachi, è intervenuto a TMW Radio e si è soffermato sulla situazione relativa a Moise Kean. Ecco le sue parole:

Kean pensa all’Arabia?

“Non è facile, speriamo rimanga. L’Inter ha qualcosa in più alla Fiorentina con Kean. Se prendi Dzeko, viene per giocare e bisogna vedere quindi cosa cambierà. Comunque vada, la Fiorentina si è coperta comunque con Dzeko. Nonostante l’età, per il carisma e la qualità c’è. Noi ci auguriamo che rimanga, ma con questo calcio non si sa mai”.

Lei avrebbe rifiutato certe cifre per rimanere?

“Io rifiutai un’offerta importante del Monaco anni fa, ma era una situazione differente. Lì vai a guardare i soldi, non altro. Deve valutare anche il Mondiale, perché qui si preparerebbe meglio per un appuntamento del genere. Deve valutare tante cose. E’ un calciatore devastante, può ripetersi anche quest’anno, ma deve essere lui a volerlo”.