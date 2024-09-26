Flachi: "Gudmundsson è uno dei pochi giocatori in Italia che va oltre gli schemi"

L'ex talento viola ha commentato l'arrivo e la prima grande prestazione del giocatore islandese arrivato dal Genoa

A Toscana TV l'ex attaccante Francesco Flachi ha commentato le tematiche più calde del mondo viola e la situazione legata a Gudmundsson e al suo inserimento dentro la Fiorentina: "Spero che la partita di domenica sia stata una svolta per la Fiorentina, mi auguro che certe cose siano sistemate e che la squadra possa essere pronta. Il primo tempo non mi è piaciuto perché la Fiorentina è stata molto timorosa però poi il risultato è positivo e darà morale. Se la Fiorentina inizia ad ingranare, potrà dar fastidio a tanti per le qualità che ha e per i suoi interpreti. Il centrocampo non gira ancora bene e in mezzo si fa fatica a uscire con sicurezza da situazioni poco semplici. "

Su Gudmundsson: "Mi rivedo in lui perché ha grandi colpi e porta imprevedibilità al gioco. In Italia ci sono pochi giocatori che sanno fare quello che fa lui in campo, fa la differenza c'è poco da dire. Non è un caso che è entrato e la Fiorentina ha vinto la partita. In Italia solo lui e Dybala hanno quella fantasia e capacità di giocare a calcio."

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