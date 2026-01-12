Flachi: "Ferrari? Pensi a gestire il club, di calcio ne parlo con Paratici. Quando impari, puoi parlare"

Quando i giocatori parlano con una persona che è nel calcio da 30 anni, la prendono diversamente

L'ex calciatore della Fiorentina, Francesco Flachi, si è espresso duramente a Toscana TV in merito alla dirigenza viola. Ecco le sue parole.

"Ci vuole uno come Paratici. Se io parlo di calcio, devo parlare con Paratici o devo parlare con Ferrari? Con tutto il rispetto per Ferrari, può essere bravo a gestire il club. Allora fai quello, quando poi imparerai protrai parlare. Quando parli con una persona che è nel calcio da 30 anni, come Paratici, c’è un altro riscontro. Il giocatore la prende diversamente".

Prosegue e conclude:

"Sai cos’è cambiato anche? Che hanno sentito il pizzicorino sotto il sederino, si sono messi tutti diritti. Nello spogliatoio qualcuno ha preso il sopravvento e i giovani si sono fatti da parte. Adesso Ranieri è stato fatto fuori e anche Mandragora verrà fatto fuori. Prima o poi le cose vengono fuori".