Flachi racconta: "Bati? Il suo sponsor gli mandava gli scarpini ogni domenica, gli duravano 2 partite"

Il racconto dell'ex attaccante viola

L'ex attaccante viola, Francesco Flachi, ospite a TvPlay, ha raccontato un aneddoto che vede protagonista Gabriel Omar Batistuta. Queste le sue parole:

"Batistuta grande professionista, ci ho giocato per anni e avrà saltato 10 allenamenti. Ogni giorno si perfezionava. Sicuramente non era fortissimo tecnicamente, ma faceva sempre gol: un vero “animale”. Io ho i brividi quando ripenso al suo stile, ti caricava anche quest’aspetto qui. Batistuta ogni domenica si faceva arrivare dal suo sponsor le scarpe, che duravano massimo due partite. Lui aveva il 43 di piede, ma usava il 41 e mezzo per tenere il piede compatto e colpire meglio la palla perché diceva che doveva farlo “scoppiare”. Con lui mi sono trovato molto bene in campo, gli ho fatto fare anche diversi gol e superare il record di Pascutti"

Derby al Castellani: Palladino e il dubbio in difesa, Empoli con la 2° miglior retroguardia della Serie A

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