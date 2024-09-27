Derby al Castellani: Palladino e il dubbio in difesa, Empoli con la 2° miglior retroguardia della Serie A

La Fiorentina affronterà l'Empoli di D'Aversa tra dubbi in difesa e certezze in attacco. Prima volta per il nuovo tridente viola

Dopo il successo e la conseguente ripresa in campionato grazie ai 3 punti ottenuti contro la Lazio al Franchi, la Fiorentina guidata da Palladino si prepara ad affrontare l'Empoli di D'Aversa al Castellani. Si respira aria di derby, e i viola devono cercare di mantenere il loro momento positivo. Tuttavia, la sfida si preannuncia tutt'altro che semplice, dato che gli azzurri rappresentano un avversario insidioso: la squadra di D'Aversa sorprende con la seconda miglior difesa del campionato, appena dietro la Juventus, avendo incassato solo 2 gol, entrambi fuori casa. Inoltre, con 9 punti già conquistati, l'Empoli si conferma un rivale ostico.

Nel frattempo, Palladino potrà schierare per la prima volta il tridente composto da Gudmundsson, Colpani e Kean. L'attaccante islandese ha debuttato con una doppietta su rigore, ottenendo il primo penalty e regalando la prima vittoria stagionale alla Fiorentina. Un altro interrogativo riguarda la scelta difensiva del tecnico campano: si insisterà ancora sulla difesa a 3 o si passerà a 4? Questa seconda soluzione è già stata sperimentata con successo contro i biancocelesti (passando al 4-4-2), offrendo maggiore sicurezza ai difensori impiegati da Italiano. La linea a 3 offre meno sicurezze, ma è anche vero che il processo di adattamento ha bisogno di tempo e di certo valorizza un pezzo pregiato come Gosens. L'ultima parola spetterà a mister Palladino.

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