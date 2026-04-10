Flachi: “Hai trovato una squadra seria e ti ha fatto tre pere. Non terrei Dodo, Mandragora e Kean”

Ospite della puntata di Casa Viola su Toscana TV, Francesco Flachi ha commentato la sconfitta della Fiorentina a Londra contro il Crystal Palace.

Su Vanoli:

“Sulla prestazione di Verona abbiamo giocato male, la partita l’abbiamo vinta solo per un episodio e poi abbiamo subito per 80 minuti il Verona. Devo andare a dire ai miei giocatori che era la partita dell’anno. Però ieri tranne la traversa, cosa ha fatto la Fiorentina? Dopo la partita di Verona che mi sto giocando la Serie B e abbiamo vinto 1-0, io vado in sala stampa e faccio volare tutto. E’ inutile che continua a mettere i giocatori che non mi stanno dando. Gudmundsson sono due anni che sta giocando cosi, va messo fuori. Sembra che si sia rassegnato a delle situazioni che solo lui vede durante la settimana, ma dopo c’è l’uomo e c’è l’orgoglio. Dopo un 3-0 io avrei fatto volare tutto, nello spogliatoio le dici le cose. Sembra che giustificano sempre una prestazione che non c’è mai stata. Io avrei cambiato e invece continuiamo a fare giocare i soliti e a fare sempre le stesse partite.Hai trovato una squadra seria e ti ha fatto tre pere.”

Su Kean:

“Tirare fuori un problema come questo distrarrebbe ancora di più il campo e dai modo di non concentrarti sulle partite. Batistuta si faceva le infiltrazioni pur di giocare e non saltava neanche un allenamento e non si lamentava mai. Questa era la mentalità, posso anche pensare alla nazionale ma la prima cosa a cui pensare è la Fiorentina. Prima penso a salvare alla Fiorentina e poi penso al Mondiale. La gestione dell’infortunio la può sapere solo il giocatore e lo staff medico. Non doveva giocare a Verona se le condizioni erano queste e lo faccio recuperare. A livello di gestione ha fatto bene la Fiorentina a non divulgare niente. La Fiorentina gli ha dato 5 milioni di euro, è l’idolo di Firenze, il grande giocatore prima è uomo. Il signor Kean deve trascinare i suoi compagni. Lui non l’ha mai fatto, il grande giocatore si vede qui. Non è un grande campione, non deve essere la società, è lui che deve trascinare il gruppo.”

Sul futuro dei singoli:

“I soldi bisogna sempre meritarseli, Dodo non lo terrei. Farei la stessa scelta con gente come Kean, Mandragora o Ranieri. Nessuno si è mai preso le responsabilità, prima bisogna difendere le cose di spogliatoio e poi si può parlare dei singoli. Io non li terrei, non mi sembra che questi giocatori possono meritare di fare parte del futuro viola. De Gea è stato l’unico e nessuno ci ha messo la faccia. De Gea ha fatto una carriera importante, il primo anno ha fatto strabene. Quest’anno ha visto delle situazioni particolari, il prossimo anno ma chi glielo fa fare a De Gea di rimanere? A meno che non cambi qualcosa di importante, quest’anno deve essere un anno dove si faranno delle scelte. Fabio è una persona ambiziosa, vuole arrivare a dei livelli importanti. Conoscendolo cambierà tante cose, farà una rivoluzione ponderata.”