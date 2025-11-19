Flachi su Gud: “Non è facile tenerlo fuori, dialoga bene con Piccoli ma sarebbe bello se riuscisse anche con Kean”

Interrogato sui temi caldi di casa Fiorentina, Francesco Flachi è intervenuto in diretta al Pentasport Radio Bruno.

Ecco le parole dell’ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria.

Su Piccoli-Kean:

“Dipende da loro, per caratteristiche sono simili: Piccoli viene più incontro, Kean attacca più la profondità.

Dipende dalle esigenze e dalle necessità del momento.

Non è facile tenere Gudmundsson fuori in questo momento qui: non si può più sbagliare”

Sulla coppia offensiva anti-Juve:

“Abbiamo visto a Genova che dialoga molto bene con Piccoli, sarebbe bello se riuscisse a farlo anche con Kean. In questo momento Gud sta trovando più continuità, ha fatto gol in campionato e poi in Nazionale. Questa settimana penso che Kean e Piccoli siano favoriti a giocare insieme perché si sono allenati al Viola Park”

Sulla Juventus:

“La partita contro i bianconeri è la gara di Firenze, la inizi a sentire da molto prima. Ricordo che i tifosi ci trasportavano col loro entusiasmo da molti giorni prima”.