Flachi su Gud: “Non è facile tenerlo fuori, dialoga bene con Piccoli ma sarebbe bello se riuscisse anche con Kean”

Le parole dell'ex attaccante della Fiorentina, Francesco Flachi a pochi giorni dal big match Fiorentina-Juventus

Interrogato sui temi caldi di casa Fiorentina, Francesco Flachi è intervenuto in diretta al Pentasport Radio Bruno.
Ecco le parole dell’ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria.

Su Piccoli-Kean:
“Dipende da loro, per caratteristiche sono simili: Piccoli viene più incontro, Kean attacca più la profondità.
Dipende dalle esigenze e dalle necessità del momento.
Non è facile tenere Gudmundsson fuori in questo momento qui: non si può più sbagliare”

Sulla coppia offensiva anti-Juve:
“Abbiamo visto a Genova che dialoga molto bene con Piccoli, sarebbe bello se riuscisse a farlo anche con Kean. In questo momento Gud sta trovando più continuità, ha fatto gol in campionato e poi in Nazionale. Questa settimana penso che Kean e Piccoli siano favoriti a giocare insieme perché si sono allenati al Viola Park”

Sulla Juventus:
La partita contro i bianconeri è la gara di Firenze, la inizi a sentire da molto prima. Ricordo che i tifosi ci trasportavano col loro entusiasmo da molti giorni prima”.

