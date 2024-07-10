Flachi su Amrabat: "Al Mondiale ha fatto fin troppo ma poi la realtà è un'altra. Bisogna tornare sulla Terra"

Le parole di Francesco Flachi che è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Queste le sue parole:"Amrabat? Nel suo ruolo è un buon giocatore, nel suo Mondiale ha fatto fin t...

Le parole di Francesco Flachi che è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Queste le sue parole:

"Amrabat? Nel suo ruolo è un buon giocatore, nel suo Mondiale ha fatto fin troppo ma poi la realtà è un'altra e bisogna tornare sulla Terra.

Come ricordo i primi giorni di ritiro? I nostri erano ritiri allucinanti perchè i primi giorni non vedevi mai la palla e duravano dal 1 luglio fino a Ferragosto. La preparazione è importante ma è cambiata rispetto a prima.

Kean? E' vero che ha giocato in squadre importanti ma non ha avuto continuità. Lui ha le qualità ma deve essere bravo lui a trovare la posizione per farle risaltare. Questo è l'anno più importante per la sua carriera, deve capire delle cose e trovare continuità."

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