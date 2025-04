Flachi: “Se Kean avesse fatto i muscoli ai miei tempi, avrebbe preso calci da qualche vecchio difensore”

A Radio Bruno è intervenuto Francesco Flachi, ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria che ha commentato la situazione in casa viola dopo la vittoria sui bergamaschi di Gasperini:

“La Fiorentina è più di un’ottima squadra e si vede che la società sta costruendo qualcosa di importante, lo ha fatto vedere sin dal mercato perché ha preso un grande attaccante, ha un ottimo portiere e tanti giovani di livello. Adesso il rammarico cresce perché la squadra ha perso qualche punto di troppo nel corso della stagione, altrimenti potevi essere più avanti in classifica e non ottavo. Ieri hai annientato una squadra fortissima che non ha mai tirato in porta e non hai corso grossi rischi. Finalmente la Fiorentina è completa ed ha una rosa profonda con tante soluzioni e che sta benissimo a livello fisico.”

Su Fagioli: “Si vede che ha una qualità superiore e che ha preso in mano la regia della squadra. Palladino ha aspettato qualche settimana prima di metterlo al posto giusto ma ora davvero non lo puoi più togliere perché ha una geometria e una capacità tecnica assoluta, con Cataldi e Mandragora forma un centrocampo davvero assortito perfettamente.”

Sulla difesa: “Pablo Marì è un grande marcatore, corpo a corpo è un mastino ed infatti anche ieri De Gea non ha fatto una parata. Pure Pongracic è cresciuto tanto e sta vivendo una stagione molto buona in cui non sta sbagliando nulla e ha superato i momenti a vuoto della prima parte di stagione.”

Su Kean: “Kean è davvero forte, è un giocatore completo e sa segnare in tanti modi diversi, ma occhio ai paragoni con Batistuta perché era un’altra roba. Bati era un animale vero e giocava contro dei difensori fortissimi, mentre ora il livello è più basso. Magari fare i muscoli in faccia a Djimsiti se lo poteva risparmiare, ora lo fa ma se lo avesse fatto ai tempi miei, non sarebbe finito bene perché avrebbe preso qualche calcio.”