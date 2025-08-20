Flachi: “Pioli il valore aggiunto di questa Fiorentina, i viola possono ambire a qualcosa di importante”

Francesco Flachi, ex calciatore della Fiorentina, ha così parlato a La Gazzetta dello Sport: “Come vedo la Fiorentina? Benissimo. Con tanta qualità. E una spina dorsale eccellente. C’è il super portiere, la difesa è solida e collaudata, nel centrocampo ci sono aggiunte importanti, come Sohm e in attacco c’è lui, il migliore della Serie A, una seconda punta o trequartista di altissimo livello e un nuovo attaccante che ha cinismo, esperienza, qualità, freddezza in area. Può essere determinante. Parlo di Kean, Gudmundsson e Dzeko. Pioli è il valore aggiunto. È completo. Ci ho giocato per tre anni e ho conosciuto una grandissima persona. Riesce a entrare nella testa delle persone. Non è una gran coppa e certe partite sono diventate noiose. Certo, si può arrivare in fondo, come in coppa Italia. Ma io credo che la Fiorentina possa ambire a qualcosa di più importante facendo un bel campionato”.