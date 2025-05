Flachi: “Sensazioni positive per il ritorno contro il Betis. Fiorentina progetto importante. Punti persi malamente”

L’ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria, Francesco Flachi , nel corso dell’intervista rilasciata a TMW ha parlato anche della situazione della viola, che giovedì affronterà il Real Betis nella gara di ritorno per la semifinale di Conference League. nel corso dell’intervista rilasciata a TMW

Che sensazioni hai per la Fiorentina in vista del ritorno con il Betis?: “Positive, da gennaio la Fiorentina mi piace. Sta creando un progetto importante, la formazione gigliata sta arrivando vicino alle grandi. Mi dispiace che abbiano perso dei punti, speriamo che la Conference League sia scorciatoia per l’Europa. Bisogna mantenere ed aggiungere”.

Torna il derby con il Pisa, che ne pensi?: “Sì, anche perché di derby ce ne sono a Toscana, ma abbiamo visto i problemi delle altre al di fuori dell’Empoli, fa dunque piacere perché è un derby acceso. Spero tornino anche le altre in Serie A, dal Livorno al Siena”.

Che ne pensi di questo momento della Sampdoria?: Un momento particolare, il più brutto. E’ una stagione dura, difficile. C’è sempre questa fiammella accesa, ma ne è rimasta poca. Bisogna che la Sampdoria vinca queste due partite, altrimenti pensi a ciò che non voglio pensare”.

Come si è arrivati a questo?: “E’ stata un po’ un’annata particolare, se vedo la squadra che è stata fatta a gennaio e la guardo ora, non riesco a capacitarmi di come questa squadra possa occupare quelle posizioni lì. Le annate sono anche sfortunate a volte, se la situazione è questa bisogna che tutti si prendano le proprie responsabilità”.