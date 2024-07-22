Flachi: “Nico è incedibile. Kean? É una prima punta. Palladino un’ottima scelta, sembra un veterano”

Palladino? Porta avanti idee coraggiose

Francesco Flachi, ex attaccante della Fiorentina, è stato intervistato da La Nazione: “Palladino? E' un'ottima scelta. Porta avanti idee coraggiose con grande motivazione. E' giovane ma lavora già come un veterano. La sua qualità? Non ha un modulo fisso. Adeguerà la squadra a seconda del momento della stagione. Sicuramente Firenze aveva bisogno di facce nuove e altri stimoli. Kean? E' una prima punta che sa attaccare bene lo spazio. Ha fisico e grandi qualità, che però dovrà dimostrare in una piazza che sicuramente gli darà continuità. Gli svincolati? Sia Jack che Castrovilli e Duncan hanno fatto buone cose alla Fiorentina, ma era giunto il momento di cambiare. Grazie di tutto, ma dopo tanti anni, sia la società che i calciatori hanno bisogno di nuovi stimoli. Nico Gonzalez? Il discorso è diverso. In giro come lui non ce ne sono molti e per questo non lo vorrei perdere. La sua velocità e la bravura nell'uno contro uno sono rari da trovare, anche con molti soldi a disposizione. Colpani? E' duttile e insieme a Nico potrebbero fare una bellissima coppia. Le caratteristiche di entrambi si sposano alla perfezione tra loro e potrebbero coesistere senza problemi”.