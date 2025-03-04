Flachi: "Se la Fiorentina continua a giocare senza identità, non andrà lontano"

L'ex talento viola ha detto la sua opinione riguardo al momento viola alla vigilia del match di Conference di giovedì

A Toscana Tv ha parlato l'ex giocatore viola Francesco Flachi che ha detto la sua sull'attuale situazione in casa Fiorentina: "La Fiorentina non gioca, non ci sono idee e sono sicuro che, se giochi con lo stesso atteggiamento e la stessa lentezza, farai tanta fatica. Di venerdì mi tengo solo il risultato perché il resto è da buttare. Non capisco perché questa rosa giochi male così perché ci sono dei giocatori di qualità che devono dare di più, non è colpa solo di Palladino ma anche di chi scende in campo. Il modulo è secondario perché se non hai identità, non vai lontano ed anche venerdì non hai avuto senso."

Sui giocatori: "Senza Kean non fai niente in attacco, gli altri non segnano e si è visto, menomale che si è rimesso ed è tornato però da solo non può fare tutto. Per me a centrocampo è giusto giocare a 3 però Fagioli deve essere il titolare a maggior ragione se non hai Adli. Palladino, però, si è fissato con Mandragora e mette sempre lui."