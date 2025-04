Flachi: “Fagioli è il centrocampista italiano più forte dai tempi di Pirlo, disegna calcio con bellezza”

A Toscana TV ha parlato l’ex giocatore della Fiorentina Francesco Flachi che ha detto la sua dopo il pareggio viola a Milano: “Per me la Fiorentina ha buttato via due punti per come stava giocando e per come aveva iniziato la gara perché se dopo 10 minuti vinci 2-0, la devi portare a casa in tutti i modi. Bisogna crescere sul piano della mentalità perché se tu fossi una grande squadra, avresti addormentato la partita e non avresti permesso al Milan di rientrare. Abbiamo sbagliato troppo in difesa perché i gol erano evitabili ed hai commesso degli errori clamorosi, se De Gea non avesse fatto il fenomeno avresti potuto pure perdere una gara che avevi giocato alla grande.”

Su Palladino: “Non mi sono piaciuti i cambi che ha fatto perché certi giocatori potevano fare qualche minuto in più tipo Adli che aveva tante motivazioni per fare bene e poi Gudmundsson è stato tolto troppo presto, se avesse avuto lui quell’occasione, magari vincevi.”

Su Fagioli: “Ha disegnato calcio con una qualità unica e a Firenze era da tempo che non vedevamo un regista così tecnico e qualitativo. Lo vorrei vedere in coppia con Adli a centrocampo per palleggiare ancora di più, dopo Pirlo in Italia nessuno è mai stato così forte.”