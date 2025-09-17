Flachi: “Giocatori si guardino e dicano ‘Siamo la Fiorentina, dobbiamo vincere’. Altrimenti c'è la panchina”

Pongracic e Comuzzo non possono fare degli errori banali ed evitabili come quelli che hanno fatto andare in vantaggio il Napoli per 2-0 nei primi 20' minuti di gioco

Intervenuto questo pomeriggio al Pentasport Francesco Flachi ha voluto dire la sua sulla situazione della Fiorentina: "In questa viola manca la personalità dei giocatori e delle situazioni. I moduli sono o 3-5-2 o 3-4-1-2. Quando abbiamo la mezzapunta dobbiamo andare a giocare tra le linee e più in verticale. Rispetto alla stagione scorsa gli avversari conoscono meglio anche Kean e le sue qualità e questo non agevola la situazione, ma i giocatori devono provare più i passaggi e la stessa squadra cerca poco le punte. Due giocatori come Pongracic e Comuzzo non possono fare degli errori banali ed evitabili come quelli che hanno fatto andare in vantaggio il Napoli per 2-0 nei primi 20' minuti di gioco. Troppi errori individuali, che quando li sommi, alla lunga, fanno la differenza".

"I più giovani quando sono entrati negli ultimi minuti hanno giocato meglio e hanno dato qualcosa in più rispetto a chi aveva cominciato la partita. Delle volte, in queste situazioni qui, anche giocatori bravi e titolari si mettono a sedere perché spesso la panchina è la "miglior medicina". Adesso attenzione al Como, perché hanno dei ragazzi terribili che corrono e anche con qualità. Bisogna stare attenti e concentrati soprattutto nell'1 contro 1, dove loro sono veramente bravi. L'importante è che i giocatori si parlino e si confrontino tirando fuori gli attributi e magari dicendosi: "Noi siamo la Fiorentina, dobbiamo vincere, come non si sa, ma dobbiamo vincere. Fazzini e Piccoli devono giocare. Quando sono entrati si sono sbattuti e hanno fatto bene. Per me possono essere importanti".