Flachi: “Pioli metterebbe tutto a posto, è il tecnico ideale per cominciare un vero progetto solido”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria Francesco Flachi per parlare della situazione in casa viola: “Per Pioli chiaramente bisogna vedere tutte le tempistiche burocratiche con l’Arabia, ma mi auguro davvero che torni qua perché è un allenatore che sa far giocare bene le squadre e lo vedo perfetto per far partire un progetto continuo nel tempo con delle basi solide senza cambiare sempre tutti gli anni. Conosce la piazza ed è una persona straordinaria che è ben vista a Firenze, di conseguenza sono felice se arriva sia a livello umano che tecnico.”

Sul finale di stagione: “Tornare in Conference è proprio il minimo che si poteva fare perché questa squadra poteva ottenere molto di più anche perché ha vinto contro tutte le grandi. Hai buttato via una bellissima occasione per dire la tua ad altissimi livelli perché delle big hanno steccato e avevi l’attaccante più forte del campionato che ha segnato una valanga di gol.”

Sulla Fiorentina: “I risultati possono nascondere i problemi e questa squadra non ha mai convinto per questo è partita la contestazione. Inoltre, c’è stata la vittoria del Bologna che ha fatto salire ancora di più il mal di pancia di tutti i tifosi, adesso ci vuole un tecnico in grado di dare davvero un gioco.”

Su Gudmundsson-Kean: “Devono restare entrambi, ma non mi hanno mai dato l’impressione di avere molta affinità, bisogna lavorarci perché in Italia è dura trovare qualcuno più forte di loro e per questo non bisogna perdere l’occasione di buttare via questa possibilità.”