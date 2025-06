Flachi: “Dzeko ha esperienza importante. Parisi ha fatto fatica anche sul piano fisico alla Fiorentina”

Francesco Flachi, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno dei temi di attualità di casa viola, queste le sue parole:

“È fondamentale investire sulla struttura del progetto. Se si vuole costruire qualcosa di solido, bisogna puntare su giovani di valore, farli crescere e porre le basi per un futuro in cui alcuni di questi ragazzi possano realmente rappresentare la Fiorentina. Pioli ha dimostrato di saper vincere anche quando nessuno ci credeva, valorizzando giovani quasi sconosciuti. Oggi ha un bagaglio di esperienza notevole, ma per farlo lavorare al meglio serve mettergli a disposizione una squadra forte e su cui investire. Quanto a Kean, è maturo e ha dimostrato riconoscenza verso la Fiorentina: altrimenti avrebbe già scelto altre strade. Se l’Italia dovesse qualificarsi ai Mondiali, sarebbe un motivo in più per trattenerlo. Attaccanti come lui e Gudmundsson sono rari in Serie A: devono restare uniti e pensare al bene del club.

Per il ruolo di vice Kean, Dzeko rappresenta una figura d’esperienza con una carriera importante alle spalle. Chi arriva deve però avere l’umiltà di mettersi in gioco come se fosse all’inizio, anche per dare l’esempio ai più giovani. I veterani sono risorse preziose. Su Biraghi ci sono stati momenti di tensione, alcune sue dichiarazioni in passato non sono piaciute, ma ha saputo fare pace con Firenze. Ama questa maglia, e il suo ritorno può essere molto positivo: i giocatori con carattere possono solo dare un contributo. Quanto a Parisi, ha trovato poco spazio ma non ha deluso. Ha bisogno di contesti diversi per esprimersi al meglio, perché qui fatica, anche sul piano fisico”