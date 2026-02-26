Flachi: “Fiorentina, mentalità nuova. Ora serve continuità, a Piccoli manca cattiveria”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per commentare il momento positivo dei viola:

«La squadra ha cambiato mentalità. Solomon e Harrison attaccano molto di più la profondità e questo aiuta Kean nel suo lavoro. Piccoli, invece, forse non ha avuto quella cattiveria necessaria per provare a soffiargli il posto: avrebbe potuto sfruttare meglio le occasioni avute. Certo, non è semplice quando giochi una partita sì e due no».

L’ex viola ha poi allargato l’analisi ai prossimi impegni: «Domani la Fiorentina deve trovare continuità in modo definitivo, senza più passi indietro. Lunedì ci aspetta una gara complicata: servirà attenzione, anche perché loro non hanno dimenticato i cinque gol subiti all’andata».