Flachi: "Zaniolo non è un attaccante centrale, sbaglia sempre il primo controllo perché non è il suo ruolo"

L'ex giocatore viola ha commentato la prestazione del nuovo acquisto di gennaio della Fiorentina ieri prima punta

A Radio Bruno ha parlato l'ex giocatore viola Francesco Flachi che ha commentato la vittoria di ieri e il modulo usato: "Era facile capire che ieri avremmo messo il 3-5-2 perché avevi bisogno di un centrocampo folto con Cataldi nel ruolo di schermo davanti alla difesa e infatti dietro abbiamo fatto bene, invece nella proposta siamo carenti. Niente estro né fantasia e per questo le partite dei viola sono diventate noiose da vedere."

Sul modulo prosegue: "Hai due esterni top come Dodo e Gosens. Il primo salta sempre l'uomo ed è l'unico che lo sa fare, quindi deve stare in alto, mentre il tedesco è un leone per tutto quello che fa e per il suo altruismo. Metterli alti ti permette di essere in superiorità sia quando attacchi che quando devi tornare."

Su Zaniolo: "Non sa fare l'attaccante perché non lo è, non è il vice Kean perché è un altro giocatore, infatti spesso non sa tenere palla e fare da riferimento. Non si muove tanto e non ha quegli spunti da punta, ora deve essere solo generoso e mettersi dove decide il mister."