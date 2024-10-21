Flachi rassicura: "Sto benissimo, devo fare un piccolo intervento ma il principio d'infarto è superato"

Francesco Flachi sta meglio dopo aver superato il principio d'infarto, a rivelarlo è lui stesso con queste parole:"Grazie a tutti per l'affetto, davvero tanto, che ho ricevuto in queste ore. Sono cose...

Francesco Flachi sta meglio dopo aver superato il principio d'infarto, a rivelarlo è lui stesso con queste parole:

"Grazie a tutti per l'affetto, davvero tanto, che ho ricevuto in queste ore. Sono cose che ti fanno stare di nuovo bene. Ringrazio attraverso di voi, perché non posso farlo uno a uno, i tifosi della Sampdoria, della Fiorentina e del Genoa, ma anche quelli di altre parti d'Italia. Quando un calciatore vive questa situazioni che capitano a qualunque persona "normale" si rende conto di quanto sia importante l'affetto della gente che ti circonda. Sto bene, benissimo, devo fare ancora un piccolo intervento, ma il principio di infarto è stato superato e da mercoledì riprenderò la mia vita normale, anche se mi hanno tolto tutto, stavolta mi sa che devo davvero smettere di fumare". Lo riporta Telenord

LE PAROLE DI COLPANI

https://www.labaroviola.com/colpani-all-inizio-ho-faticato-perche-ho-niziato-tardi-il-ritiro-la-doppietta-ne-avevo-bisogno/273328/