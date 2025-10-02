Flachi: "Meglio affrontare ora i problemi. Piccoli sta soffrendo il cambiamento di squadra, ma è bravo"

Anche l’anno scorso il gioco non era spumeggiante, ma in tante situazioni eri coperto dalle vittorie. Vincere rimette tutto in pari

Francesco Flachi è intervenuto al Pentasport per rispondere a domande sulla Fiorentina e sull'impegno di questa sera contro il Sigma Olomuc. Queste le sue parole: “Stasera ci vuole una prestazione importante, anche perché in questo momento c’è pessimismo. Le aspettative erano alte. Meglio ora i problemi, c’è tutto il tempo per risolverli, ma adesso serve una prestazione convincente. Delle volte il calcio vive sulle disgrazie degli altri, le riserve si devono approfittare del fatto che alcuni titolari non stiano giocando bene“.

“In questo momento serve il risultato, poi guarderemo anche la prestazione. Il risultato negativo rimane anche a livello mentale, mentre vincere ti fa stare bene. Anche l’anno scorso il gioco non era spumeggiante, ma in tante situazioni eri coperto dalle vittorie. Vincere rimette tutto in pari. La Fiorentina, i tifosi e la società hanno bisogno di un risultato importante. Le prossime partite di campionato sono contro le prime, bisogna mettere la quinta o la sesta. Non c’è da risparmiarsi, non è il momento. La viola deve ritrovare la concentrazione e la mentalità. Il pensiero andrà normalmente anche alla partita di domenica. Se stasera però non fai il risultato, si complica la preparazione contro la Roma. Tutto passa da stasera, hai la possibilità di affrontare gli allenamenti con più leggerezza e tranquillità. Mi auguro che i giocatori entrino con la "garra", volendo trascinare anche i tifosi".

“Dzeko è un grande campione. Sta facendo fatica, soprattutto fisicamente, ma può servire in un momento del genere. Spero che stasera dia quel carisma in grado di far salire il livello. Deve essere un trascinatore. Lo stesso possono farlo anche De Gea e Gosens“.

“Piccoli è giovane, per lui la Fiorentina è un punto di partenza. Questi ragazzi possono soffrire mentalmente i cambiamenti di squadra, ma devono assumersi le responsabilità. E’ stato pagato una cifra importante, in questi casi subentrano pressioni in più e sai che devi valere la cifra spesa. Il ragazzo secondo me è molto bravo".