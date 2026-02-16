Flachi: “Ranieri promosso sul campo, ma da capitano le scuse dovevano arrivare prima”

Durante la trasmissione su Casa Viola, Francesco Flachi ha commentato la prestazione della Fiorentina dopo la vittoria contro il Como 1907, soffermandosi in particolare su Ranieri:

«Bentornata Fiorentina, è tornata a essere quella che deve essere. Questa è la mentalità giusta. Prima vedevo una squadra presuntuosa, ma con la presunzione non si va da nessuna parte. È stata una Fiorentina sporca, cattiva nel senso positivo: ha perso tempo quando serviva, ha interrotto il gioco e non ha fatto giocare il Como. Mi è piaciuta molto la difesa, stretta e compatta. Si vedeva che era una vera squadra: sabato non ho mai avuto la sensazione che potesse prendere gol, perché era concentrata e ha limitato tutti. Faccio i complimenti a Ranieri: dopo che gli è stata tolta la fascia e non ha giocato, si è fatto trovare pronto e ha disputato un’ottima partita. Però poi uso la carota e il bastone: nell’intervista ha chiesto scusa, ma il capitano queste cose deve farle prima. È lui che deve metterci la faccia, prendersi le responsabilità e difendere squadra e compagni. I giocatori più esperti devono dare l’esempio. È questo che mi aveva dato fastidio e se li ho criticati è stato per questo. Adesso ha fatto bene, ma certe prese di posizione dovevano arrivare prima».