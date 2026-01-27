Flachi: “La Viola paga l’inesperienza negli scontri salvezza. Piccoli? O cresce o serve un altro attaccante”

L’ex attaccante della Fiorentina, Francesco Flachi, ha parlato a Toscana TV, mostrando varie perplessità dopo la sconfitta Viola contro il Cagliari.

“Quando affronti una squadra che ha nella ripartenza la sua miglior dote devi essere in grado di gestire la partita, questo mi fa arrabbiare. Bisogna capire quando è il momento di tirare il fiato, senza spingere sempre. In campo manca un calciatore di personalità che parla, ma anche nello spogliatoio. Dopo una grande prova come quella di Bologna serviva ingranare la sesta, invece ora si è ridata la possibilità a Cagliari e Genoa di prendere vantaggio e sabato prossimo c’è il Napoli. La Fiorentina ha subito due gol evitabilissimi, che non si possono prendere, soprattutto il secondo”.

Aggiunge: “Mancano soluzioni alla squadra, non si può solo passare da Fagioli, altrimenti si diventa prevedibili. Brescianini quando si inserisce è devastante, bisogna lavorare per riuscire a trovarlo in area di rigore. Gli esterni offensivi devo capire che serve entrare dentro al campo all’occorrenza, lasciando le corsie ai terzini, Piccoli deve venire incontro ai compagni per scambiare. O si ha la pazienza di farlo crescere, altrimenti bisogna prendere un altro attaccante. Se serve uscire dagli schemi, ci sono grandi difficoltà”.

Conclude: “La Fiorentina è comunque l’unica squadra che si sta rinforzando, le altre no. La differenza però è che le altre sono navigate per stare nella lotta salvezza”.