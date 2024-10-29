Flachi difende Kean: “Quando si è giovani capita di fare qualche bischerata. Ha fatto un gran lavoro mentale”

Quando prende palla è devastante

Francesco Flachi, ex allenatore della Fiorentina, ha così parlato a La Gazzetta dello Sport di Moise Kean: “Quando si è giovani capita di fare qualche bischerata e io ne so qualcosa.

Ma lui ha fatto un gran lavoro a livello mentale, ha capito e stanno arrivando i frutti. Di lui mi piace tutto, quando prende palla è devastante ed è sempre a disposizione della squadra”.

https://www.labaroviola.com/rigano-elogia-kean-e-pazzesco-centravanti-vero-bravo-palladino-ad-aspettarlo-un-po-mi-somiglia/274549/