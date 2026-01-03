3 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 20:49

Flachi: “La Fiorentina si può salvare ma deve prendere 6-7 giocatori, il balletto di Dodo e Kean ridicolo”

L'opinione netta di Francesco Flachi sulle possibilità di salvezza della Fiorentina e sulla forza dello spogliatoio viola

Francesco Flachi interviene sui temi caldi di casa Fiorentina all’interno di Casa Viola su Toscana TV.
Ecco il pensiero dell’ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria:

“La Fiorentina si può salvare, non è un miracolo ma deve prendere 6-7 giocatori, anche 8. Se tieni ancora questi giocatori qui e ne cambi solo 3-4 vai giù. Questo gruppo non ha dato una scossa: hanno detto tante parole ma fatti zero. A Sassuolo avevi la possibilità di rialzarti e sul rigore fai questo siparietto qui e a nessuno è fregato niente del gol e non si sono abbracciati. La domenica contro l’Udinese vinci 5-1 e tutti si andavano ad abbracciare ma non c’era niente, quella è una cosa studiata a tavolino per fare vedere che siamo un groppo. Dodo e Kean sul 5-1 a fare il ballettino è stata la cosa più ridicola di tutti. Siamo ultimi in classifica, questi sono segnali di un gruppo che non si sta rendendo conto della situazione. 

