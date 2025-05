Flachi: “Sarri sarebbe il profilo perfetto per la Fiorentina, lui è garanzia di grande calcio e vittorie”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex giocatore Francesco Flachi per commentare la situazione delle dimissioni di Palladino: “Questa situazione è strana perché non era mai successo di vedere un allenatore che se ne va con due anni di contratto ancora sul piatto, sinceramente resto basito e non capisco quale potrebbe essere la vera motivazione per questa decisione. Mi auguro venga qualcosa in più fuori per capire, però resta un comportamento sbagliato di Palladino verso la Fiorentina.”

Prosegue: “Sicuramente il rapporto con Pradé ha influito e avrà capito che se l’anno prossimo avesse trovato delle difficoltà in campionato, magari sarebbe saltato subito. Gli faccio solo i complimenti per aver rinunciato a dei soldi e, di solito, non lo fa nessuno nel calcio. Adesso il problema è ripartire perché la base che ti sembrava avere, non c’è più e non sarà facile ricostruire velocemente la Fiorentina.”

Sul prossimo allenatore: “ Ci vuole un allenatore che sappia dare un’idea di gioco perché in giro non ci sono dei fenomeni che ti cambiano le partite da soli. Andrei solo su Sarri perché fa un gran calcio, sa costruire bene le squadre ma lo devi ascoltare riguardo a chi prendere perché deve essere autonomo. Per il bene della Fiorentina ci vuole solo lui perché è motivato, è toscano ed è un maestro di calcio.”