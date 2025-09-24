Flachi certo: La Fiorentina non ha un'identità ma non è colpa di Pioli. I primi responsabili sono i giocatori".

Flachi, ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria, critica i calciatori per essere la causa della mancanza di gioco.

L'ex calciatore Francesco Flachi è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà. E ha parlato del momento delicato della Fiorentina: "Quando cambi tanto, vuol dire che non hai ancora un'identità. Pioli sta cercando di portare più giocatori bravi in un assetto preciso. E' passato a diversi moduli, anche per limitare gli avversari, ma manca la fase di possesso e nelle giocate. Col Napoli per esempio ci sono stati errori dei singoli, ma mi ha deluso la gestione del risultato. Ci sono dei limiti dei singoli.

Aggiunge: "E' vero che manca il gioco, ma si sono complicati la vita da soli. Pioli non è diventato brocco di un colpo, i primi responsabili sono i giocatori. Non c'entra il modulo ma essere un gruppo. Il problema è che nella fase di non possesso va bene, ma non in quella di possesso. Fazzini lo ha messo esterno, ma quando c'è Gosens che fa certi movimenti dovrà fare qualche sovrapposizione o no?".