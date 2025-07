Flachi: “Gudmundsson e Fazzini possono coesistere. Dzeko? Giocatore di carisma che aiuterà gli attaccanti”

Francesco Flachi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Gudmundsson insieme a Fazzini? Se si sacrificano sicuramente possono coesistere. Gudmundsson è un giocatore offensivo ma se si sente bene può dare mano anche a centrocampo.

La chimica tra calciatori si può allenare? Assolutamente, l’allenamento ti porta a perfezionare le caratteristiche e le qualità del compagno. Tutto deve andare a favore della squadra e non del singolo.

Dzeko? Un giocatore di carisma come lui può aiutare due calciatori giovani come Kean e Gudmundsson. A Dzeko non gli devi dire cosa o non cosa devi fare, devono essere bravi a giocare per lui e per gli altri.”